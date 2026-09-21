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Екатеринбург занял третье место в рейтинге городов-миллионников по росту цен на вторичное жилье

УрБК, Москва, 21.09.2026. В августе 2026 года в Екатеринбурге стоимость 1 кв. м вторичного жилья выросла на 3,4%, до 174,5 тыс. руб., подсчитали для «РБК Недвижимости» аналитики компании «НДВ Супермаркет Недвижимости». 

С такими результатами Екатеринбург занял третье место в рейтинге городов-миллионников по темпам роста цен на рынке вторичного жилья за месяц. Соседний Челябинск на шестом месте — 126,4 тыс. руб. +1,7%. Пермь на девятом месте — 138,6 тыс. руб. за кв. м с приростом +1,5%.

Первое место у Москвы. По сравнению с июльским показателем вторичное жилье подорожало в столице на 5,4%, до 598,7 тыс. руб. за кв. м. Второе место с ростом цен на вторичное жилье за месяц на 4,7%, до 295,6 тыс. руб., занял Санкт-Петербург. На четвертом месте — Ростов-на-Дону (рост на 2,7%, до 149,2 тыс. руб.).

На пятой строчке рейтинга Красноярск с приростом средней цены «квадрата» за месяц на 1,8%, до 152 тыс. руб. Уменьшение цен на вторичное жилье в августе 2026 года не зафиксировано ни в одном мегаполисе, уточняют в компании.

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