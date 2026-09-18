В Свердловской области недвижимость покупали в основном жители Челябинска и Москвы

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2026. Жители Свердловской области в августе подали 1 тыс. 189 заявлений на экстерриториальную регистрацию и кадастровый учет в отношении объектов недвижимости, расположенных в других регионах.

В пресс-службе управления Росреестра Свердловской области сообщили, что наибольшее количество объектов находятся в Челябинской области, Пермском крае и Курганской области. Из других регионов больше всего заявлений поступило из Московской области — 92 заявления, из Челябинской области — 71 заявление, а также из Тюменской области — 51 заявление.

«Сегодня заявитель может подать документы на кадастровый учет и регистрацию прав как в электронном виде, так и в офисах МФЦ, независимо от места нахождения имущества, по экстерриториальному принципу. В августе 2026 года в Управление Росреестра по Свердловской области поступило 64 тыс. 478 заявлений об осуществлении учетно-регистрационных действий, из них в электронном виде 73,3%», — рассказала заместитель руководителя управления Ирина Семкина.