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Свердловчане чаще всего в июле покупали недвижимость в Челябинской области

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2026. Жители Свердловской области в июле чаще всего покупали недвижимость в Челябинской области, Курганской и Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Свердловской области.

Жители региона подали в июле 1 тыс. 655 заявлений на экстерриториальную регистрацию и кадастровый учет в отношении объектов недвижимости, расположенных в других регионах. Из других регионов больше всего заявлений поступило от жителей из Московской области — 95 заявлений, из Тюменской области — 46 заявлений, из Челябинской области поступило 44 заявления.

В общей сложности в июле 2026 года в поступило 65 тыс. 788 заявлений о постановке объекта недвижимости на кадастровый учет, из них в электронном виде — 73%. «На сегодняшний день заявитель может подать документы на кадастровый учет и регистрацию прав как в электронном виде, так и в любом офисе МФЦ по экстерриториальному принципу, независимо от места нахождения объекта недвижимости», — отмечает заместитель руководителя Управления Ирина Семкина.

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