В автопарк службы скорой помощи Свердловской области прибыли еще 15 автомобилей

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2026. Автопарк службы скорой помощи Свердловской области пополнился еще 15 автомобилями. Обновление инфраструктуры регионального здравоохранения продолжается за счет средств областного и федерального бюджетов.

В официальном телеграм-канале главы региона Дениса Паслера сообщается, что только за 2025–2026 годы на ремонт, строительство новых объектов, модульных конструкций, на закупку оборудования и автомобилей направлено 25 млрд руб. что на 30% больше, чем за четыре предыдущих года в сумме. Увеличилось и количество объектов, которые были модернизированы или построены: 782 за 2025–2026 годы и 669 — за предыдущие четыре.

«Новые машины полностью укомплектованы всем, что нужно для работы в пути: портативным аппаратом ИВЛ, дефибриллятором, аппаратом ЭКГ, кислородным баллоном и другим оборудованием. Уверен, что технику оценят наши медики — работать на ней комфортно, безопасно, а главное — она отвечает всем требованиям оказания скорой медицинской помощи», — сообщил губернатор.

В начале августа правительство России выделило средства для Свердловской области и других регионов на закупку автомобилей скорой помощи. Об этом объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина. «Ключевое значение для качества врачебной помощи имеет и ее оперативность, и точность, и когда комплекс необходимых пациенту мероприятий начинается еще по дороге в стационар. Для этого на закупки автомобилей скорой помощи выделим свыше 1 млрд рублей», — сказал он. На эту сумму планируется приобрести порядка 200 автомобилей, добавил Михаил Мишустин.