Дело о регистрации сим-карт без согласия абонентов направили в суд Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2026. Прокуратура Екатеринбурга направила в Ленинский районный суд уголовное дело в отношении двух сотрудников офиса продаж оператора связи, обвиняемых в неправомерном доступе к компьютерной информации и других преступлениях, сообщила прокуратура города. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, житель Ачитского района 2001 года рождения и жительница Екатеринбурга 2005 года рождения с февраля по март 2025 года получали доступ к персональным данным абонентов оператора связи и регистрировали на них новые SIM-карты без их согласия и личного присутствия.

Следствие установило, что преимущественно обвиняемые использовали списки абонентских номеров, по которым отсутствовали активность и трафик и которые длительное время не использовались. По данным прокуратуры, таким образом они стремились выполнить план по реализации сим-карт и получить денежное вознаграждение в виде премии.

Мужчине в зависимости от роли вменяется ч. 3 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекший ее модификацию и блокирование, из корыстной заинтересованности с использованием служебного положения». Женщине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 272 УК РФ с применением ч. 4, 5 ст. 33 УК РФ «Пособничество и подстрекательство».

В ходе расследования обвиняемые признали вину в полном объеме. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.