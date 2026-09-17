Число занятых в неформальном секторе россиян достигло максимума за семь лет

УрБК, Москва, 17.09.2026. Число россиян, занятых только в неформальном секторе, выросло на 185 тыс., почти до 15 млн. Совмещающих такую деятельность с наймом уменьшилось на 74 тыс.человек, пишут «Известия» со ссылкой на FinExpertiza.

Всего во II квартале 2026 года в неформальном секторе заняты 15,2 млн человек — максимум для этого периода за семь лет. Это 20,4% всех работающих россиян. К этой категории Росстат относит в том числе самозанятых, ИП и их сотрудников, а также работников предприятий, не зарегистрированных как юрлица.

По данным FinExpertiza, показатель увеличился в 38 регионах. Сильнее всего — в Тюменской области: почти вдвое. Более чем в 1,5 раза он поднялся в Липецкой области, на 40% — в Еврейской автономной области, на 36% — в Пензенской и на 26% — в Орловской.

Наибольшая доля, согласно исследованию, по-прежнему приходится на Северный Кавказ — преимущественно аграрные регионы с высокой безработицей и сравнительно низкими доходами. В Ингушетии вне корпоративного сектора трудятся более двух третей жителей, в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Дагестане и Карачаево-Черкесии — почти половина.

Минимальные значения аналитики зафиксировали в Магаданской области — 3%, в Чукотском автономном округе и Свердловской области — по 3%, а также в ЯНАО — 8% и Мурманской области — 9%. Для этих территорий характерны развитый корпоративный сектор и высокая концентрация крупных предприятий.

Эксперты связывают тенденцию с развитием маркетплейсов, такси и доставки, гибким графиком и быстрыми выплатами. Однако такой сдвиг усиливает дефицит кадров в компаниях, а люди без страховых взносов рискуют остаться без полноценной пенсии и оплачиваемых больничных.