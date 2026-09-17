ГлавнаяНовости
Вчера09:51

Число занятых в неформальном секторе россиян достигло максимума за семь лет

УрБК, Москва, 17.09.2026. Число россиян, занятых только в неформальном секторе, выросло на 185 тыс., почти до 15 млн. Совмещающих такую деятельность с наймом уменьшилось на 74 тыс.человек, пишут «Известия» со ссылкой на FinExpertiza. 

Всего во II квартале 2026 года в неформальном секторе заняты 15,2 млн человек — максимум для этого периода за семь лет. Это 20,4% всех работающих россиян. К этой категории Росстат относит в том числе самозанятых, ИП и их сотрудников, а также работников предприятий, не зарегистрированных как юрлица.

По данным FinExpertiza, показатель увеличился в 38 регионах. Сильнее всего — в Тюменской области: почти вдвое. Более чем в 1,5 раза он поднялся в Липецкой области, на 40% — в Еврейской автономной области, на 36% — в Пензенской и на 26% — в Орловской.

Наибольшая доля, согласно исследованию, по-прежнему приходится на Северный Кавказ — преимущественно аграрные регионы с высокой безработицей и сравнительно низкими доходами. В Ингушетии вне корпоративного сектора трудятся более двух третей жителей, в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Дагестане и Карачаево-Черкесии — почти половина.

Минимальные значения аналитики зафиксировали в Магаданской области — 3%, в Чукотском автономном округе и Свердловской области — по 3%, а также в ЯНАО — 8% и Мурманской области — 9%. Для этих территорий характерны развитый корпоративный сектор и высокая концентрация крупных предприятий.

Эксперты связывают тенденцию с развитием маркетплейсов, такси и доставки, гибким графиком и быстрыми выплатами. Однако такой сдвиг усиливает дефицит кадров в компаниях, а люди без страховых взносов рискуют остаться без полноценной пенсии и оплачиваемых больничных.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
18 июля 202409:31

Количество занятых в неформальном секторе россиян выросло на 13%

УрБК, Москва, 18.07.2024. Количество занятых в неформальном секторе россиян за последний год выросло на 1,7 млн человек, или на 13,2%, и составило 14,4 млн человек. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на аналитическую службу аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Речь идет о самозанятых, индивидуальных предпринимателях, работниках любых бизнесов, у которых отсутствует регистрация в качестве юрлица. К примеру, это могут быть таксисты, строители, уборщики, репетиторы, работники торговли и общепита и все остальные россияне, трудящиеся вне корпоративного сектора. «В России насчитывается 14,4 млн
12 сентября 202409:31

В Екатеринбурге сегодня стартует IX Фестиваль современной еврейской культуры

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2024. В Екатеринбурге сегодня, 12 сентября, стартует IX Фестиваль современной еврейской культуры. В рамках мероприятия в городе состоятся показы спектаклей, пройдут выставки, лекции, экскурсии, концерты, сообщает пресс-служба организаторов. Социально-культурный проект Благотворительного фонда «Менора», первого джазового клуба города EverJazz и Центра современной драматургии проводится в Екатеринбурге с 2016 года. В этом году генеральным партнером мероприятия выступила региональная сеть оптик «Культура зрения». «Более 100 национально-культурных объединений действует в
27 апреля 202609:31

Кадровый резерв в России сократился вдвое с 2022 года

УрБК, Москва, 27.04.2026. В России в 2025 году кадровый резерв сократился на 9%, до 4,4 млн человек, и вдвое с 2022 года. Это на 415 тыс. меньше показателей годичной давности. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на FinExpertiza. К такому резерву относятся люди, которые в данный момент не работают, но готовы выйти на рынок труда. Эта категория делится на три сегмента. Первая — безработные (1,7 млн человек), которые активно ищут работу и готовы приступить немедленно. Вторая — «потенциальная рабочая сила» (551 тыс.): люди находятся в поиске, но не готовы выйти на работу прямо сейчас либо
04 июня 202609:31

Росстат: безработица в России в марте 2026 года составила 2,2%

УрБК, Москва, 04.06.2026. Численность рабочей силы в России в марте 2026 года составила 76,2 млн человек, из них 74,6 млн были заняты экономической деятельностью, 1,7 млн — классифицировались как безработные по методологии Международной организации труда (МОТ). Уровень безработицы составил 2,2% (без исключения сезонного фактора). Об этом говорится в материалах Росстата. По предварительным данным, в I квартале 2026 года среднесписочная численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше увеличилась на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и также составила 76,2 млн человек.