Доходы коммунальных организаций Свердловской области составили 113,8 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2026. Доходы от основного вида деятельности организаций коммунального хозяйства Свердловской области в январе-июне 2026 года составили 113,8 млрд руб., расходы на реализацию коммунальных услуг — 121,6 млрд руб. Такие данные приводит Свердловскстат.

Статистическим наблюдением за первое полугодие были охвачены 412 организаций коммунального хозяйства, включая ресурсоснабжающие организации и региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

В структуре доходов 27,3% приходилось на платежи граждан, заключивших прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, еще 20,4% — на платежи исполнителей коммунальных услуг за предоставленные услуги. Наибольшая доля расходов пришлась на теплоснабжение — 41,6% и электроснабжение — 40,3%.

Уровень возмещения затрат на коммунальные услуги гражданами, имеющими прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, по установленным для населения тарифам составил 96,7% от экономически обоснованного тарифа.

За шесть месяцев ресурсоснабжающие организации получили из бюджетов всех уровней 620,5 млн руб. с учетом средств, поступивших в счет долговых обязательств прошлых лет. Из этой суммы 69,4% направили организациям, оказывающим услуги по обращению с ТКО, 11% — предприятиям теплоснабжения.

Фактические платежи граждан по прямым договорам за коммунальные услуги составили 37,8 млрд руб., или 102,1% предъявленных к оплате сумм с учетом погашения задолженности прошлых лет. Платежи исполнителей коммунальных услуг составили 29,6 млрд руб., или 104,9% начислений.

На конец июня дебиторская задолженность граждан по прямым договорам и исполнителей коммунальных услуг перед ресурсоснабжающими организациями составила 25,9 млрд руб. В том числе 1,3 млрд руб. приходится на безнадежную задолженность.