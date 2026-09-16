В Свердловской области планируют построить и реконструировать минимум четыре кампуса

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2026. В Свердловской области планируют построить и реконструировать как минимум четыре новых кампуса. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер в интервью ТАСС на полях Международного фестиваля молодежи.

«У нас задача — кроме этого кампуса еще построить и реконструировать как минимум четыре новых кампуса. То есть, по сути, создать новую инфраструктуру современную, удобную для ребят, чтобы они сюда приезжали», — сказал Д. Паслер.

Он отметил, что развитие образовательной инфраструктуры может способствовать привлечению молодежи в регион. По словам губернатора, после переезда на учебу молодые люди знакомятся со Свердловской областью и часть из них впоследствии остается здесь.

«Многие, к счастью, — мы этим гордимся — остаются, связывают свою судьбу и будущее с регионом. Им он нравится, они его любят, здесь создают семьи», — сказал Д. Паслер.

По его словам, для закрепления молодежи в регионе важны не только образовательные возможности, но и современная городская инфраструктура.

«Инфраструктура должна быть современная и направления, которые молодежи важны. Им нужна работа, им нужно благоустройство, спортивные, культурные, медицинские, образовательные возможности. Вот это все, конечно же, есть в Свердловской области», — отметил губернатор.