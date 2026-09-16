ГлавнаяНовости
Сегодня12:03

Запасы мяса и яиц сократились в российских сельхозорганизациях

УрБК, Москва, 16.09.2026. Запасы мяса в российских сельхозорганизациях в августе сократились в годичном выражении на 12,3%, до 65,7 тыс. тонн. Запасы яиц — на 6,5%, до 497 млн шт. Это следует из данных Росстата.

Запасы мяса птицы снизились на 13,3%, до 59,4 тыс. т, свинины — на 2,6%, до 5,4 тыс. т. Увеличились только запасы говядины на 9,3%, до 0,8 тыс. т. Показатели представлены в убойном весе и включают мясопродукты в пересчете на мясо.

За отчетный период сельхозорганизации сократили отгрузки скота и птицы на 0,6%, до 1,1 млн т. В то же время отгрузки крупного рогатого скота выросли на 7,6%, до 98,5 тыс. т, свиней — на 0,1%, до 477,8 тыс. т, овец и коз — на 6,3%, до 2,7 тыс. т., отчиталось ведомство.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
11 июня 202611:30

Индекс сельхозпроизводства в УрФО снизился на 1,8% с начала 2026 года

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2026. Индекс производства продукции сельского хозяйства в Уральском федеральном округе в январе — марте 2026 года составил 98,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорят данные Свердловскстата. Таким образом, объем сельхозпроизводства в округе снизился на 1,8%, следует из данных территориальных органов статистики. Доля УрФО в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции России по итогам первого квартала составила 5,6%. За отчетный период хозяйства всех категорий округа произвели 206,7 тыс. т скота и птицы на убой в живом весе,
19 марта 202611:30

Объемы животноводческого производства в Свердловской области снизились на 8,5%

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2026. В Свердловской области в январе–феврале 2026 года производство скота и птицы на убой (в живом весе) уменьшилось на 8,5%, молока — на 0,1%, а производство яиц увеличилось на 2,6% относительно того же периода 2025 года. Согласно оперативным данным Свердловскстата, производство скота и птицы на убой (в живом весе) в январе–феврале 2025 года составляло 39,1 тыс. т, в январе–феврале 2026 — 35,7 тыс. т. Производство молока в тот же период составило 132,9 тыс. т и 132,8 тыс. т соответственно. Выросли объемы выпуска яиц — 274,7 млн штук против 267,8 млн шт. годом
20 августа 202511:30

Поголовье коз, овец и коров в Свердловской области за год снизилось на 3-4%

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2025. В Свердловской области в хозяйствах всех категорий поголовье коз и овец в июле 2025 года составило 61,9 тыс. голов. Это на 4,3% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает Свердловскстат. Поголовье свиней сократилось на 1% (до 378 тыс. голов), крупного рогатого скота — на 2,6% (до 259,3 тыс. голов), в том числе поголовье коров — на 3,4% (до 114,4 тыс. голов). При этом поголовье птицы выросло на 1,1% (до 12,9 млн голов). Также отмечается, что производство скота и птицы на убой (в живом весе) в регионе за год выросло на 4%, молока — на 0,3%. Выпуск яиц,
17 июля 202611:30

Производство яиц в Свердловской области выросло на 8% в первом полугодии 2026 года

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2026. В январе–июне 2026 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели 873,8 млн штук яиц, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат. Объемы производства остальной животноводческой продукции остались примерно на уровне 2025 года. Так, производство скота и птицы на убой (в живом весе) составило 122,1 тыс. т (99,1% к прошлому году), а надои молока достигли 440,0 тыс. т (100,4%). Основной вклад в эти показатели внесли крупные сельскохозяйственные организации. На их долю (без учета субъектов малого