Запасы мяса и яиц сократились в российских сельхозорганизациях

УрБК, Москва, 16.09.2026. Запасы мяса в российских сельхозорганизациях в августе сократились в годичном выражении на 12,3%, до 65,7 тыс. тонн. Запасы яиц — на 6,5%, до 497 млн шт. Это следует из данных Росстата.

Запасы мяса птицы снизились на 13,3%, до 59,4 тыс. т, свинины — на 2,6%, до 5,4 тыс. т. Увеличились только запасы говядины на 9,3%, до 0,8 тыс. т. Показатели представлены в убойном весе и включают мясопродукты в пересчете на мясо.

За отчетный период сельхозорганизации сократили отгрузки скота и птицы на 0,6%, до 1,1 млн т. В то же время отгрузки крупного рогатого скота выросли на 7,6%, до 98,5 тыс. т, свиней — на 0,1%, до 477,8 тыс. т, овец и коз — на 6,3%, до 2,7 тыс. т., отчиталось ведомство.