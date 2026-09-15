Рок, кино и новые смыслы

14 сентября в Екатеринбурге состоялось очередное заседание Совета неравнодушных при главе города Алексее Орлове. Встреча прошла на площадке Конгресс‑отеля «Екатеринбург» и собрала представителей культурного сообщества, экспертов в области сохранения наследия и городских активистов. Ключевой темой повестки стала инициатива создания в уральской столице Музея русского рока.

Открывая обсуждение, Алексей Орлов подчеркнул, что разговор о культурном коде Екатеринбурга невозможен без обращения к феномену уральского рока, который стал самым искренним голосом целого поколения.

«Сегодня есть реальная возможность сохранить этот голос: идея создания Музея русского рока абсолютно естественна в юбилейный для Свердловского рок‑клуба год. Уже сегодня Музей андеграунда хранит большую коллекцию, связанную с уральскими музыкантами, а в 2024 году там открылось специальное пространство, посвященное рок‑музыке позднего СССР», — отметил глава города.

Концепцию музея представили основатель Музея андеграунда Павел Неганов и лидер группы «Урфин Джюс», легендарный Александр Пантыкин. Члены Совета неравнодушных единогласно поддержали инициативу, а мэр поручил проработать правовой механизм реализации проекта.

Заседание прошло в контексте масштабного городского проекта — Года уральского рока, приуроченного к 40‑летию Свердловского рок‑клуба. Программа юбилейного года выстроена по трем стратегическим направлениям, работающим на долгосрочную перспективу. Первое — сохранение исторической памяти. Второе — просвещение подрастающего поколения через интеграцию наследия рок‑клуба в образовательные треки. Третье — формирование устойчивого образа Екатеринбурга как современной музыкальной столицы России, способной притягивать туристов, инвесторов и креативные сообщества.

Наиболее зримым результатом этой работы стало открытие памятника Алексею Балабанову у Дворца молодежи. Идея увековечить память выдающегося режиссера была впервые озвучена на заседании Совета неравнодушных еще в августе 2024 года — и за неполный год прошла путь от концепции до воплощения в бронзе. Скульптор Мейрам Баймуханов создал не просто формальный монумент, а глубокую метафору возвращения автора в родной город, где зарождался его уникальный кинематографический почерк и формировалось бескомпромиссное чувство правды. Проект реализован исключительно за счет внебюджетных средств, что подчеркивает зрелость городского сообщества, готового самостоятельно инвестировать в собственную идентичность. Как справедливо отметил Алексей Орлов, Балабанов и уральский рок представляют две неразрывные грани одного феномена, сформировавшего культурный миф Екатеринбурга и выведшего его на федеральный уровень.

Помимо монумента, городская среда уже пополнилась памятной табличкой на фасаде радиофака УрФУ, посвященной группе «Агата Кристи». Это не просто металл на стене, а важный смысловой якорь для студенческой и городской памяти. Крайне важно, чтобы новая волна музыкантов и творцов знала свои корни и понимала, на чьем фундаменте строит собственное искусство.

Именно в эту логику встраивается и Музей русского рока — наиболее амбициозный анонс последнего заседания Совета. Музей планируется создать как новое масштабное направление действующего Музея андеграунда. Под экспозицию предложено передать муниципальное здание на ул. Добролюбова, 6–8, которое в данный момент требует серьезной реставрации. Редевелопмент этого объекта позволит не только спасти архитектурный облик исторического центра, но и создать новое общественное пространство. Площадь будущего комплекса составит около 400 кв. м. В трехэтажном здании разместят основную экспозицию, камерный концертный зал, архив, медиатеку, фондовые и образовательные помещения.

Финансовая модель проекта предельно прозрачна: объем частных инвестиций оценивается в 150 млн руб., срок реализации — три года. Коллекция уже сегодня насчитывает более 200 уникальных артефактов: гитара Евгения Маргулиса, которой больше 50 лет, синтезатор группы «Агата Кристи», сценические костюмы Владимира Шахрина и Насти Полевой, барабан Георгия Гурьянова из группы «Кино». Экспозиция охватит период с 1960‑х по 2000‑е годы, делая закономерный акцент на Свердловском рок‑клубе, но также рассказывая о развитии сцены в Москве, Ленинграде, Сибири и на Дальнем Востоке.

«В России еще нет подобного музея, поэтому у Екатеринбурга есть возможность снова стать первым», — отметил Александр Пантыкин, подчеркнув, что инициативу горячо поддержали музыканты Свердловского рок‑клуба.

Глава города поручил проработать правовой механизм передачи здания в частную собственность с закреплением строгих музейных обязательств. Инвестор готов предоставить детальный поэтапный график восстановления и юридически закрепить культурное назначение объекта. Это создает важнейший прецедент: муниципалитет сохраняет историческое здание, не обременяя бюджет, а бизнес получает четкие гарантии и репутационный капитал.