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Суд назначил дату оглашения приговора по делу о взрыве дома в Нижнем Тагиле

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2026. Дзержинский районный суд Нижнего Тагила завершил прения сторон по уголовному делу о взрыве и обрушении подъездов дома №81 на улице Сибирской. Оглашение приговора назначено на 20 октября. Об этом сообщили вобъединенной пресс-службе судов региона.

Перед судом предстали четверо обвиняемых — мастер и два слесаря АО «ГАЗЭКС», а также собственница квартиры №2. Все подсудимые вину не признают.

В ходе прений государственный обвинитель попросил назначить трем сотрудникам «ГАЗЭКС» по девять лет лишения свободы в колонии общего режима с запретом на три года заниматься обслуживанием газового оборудования. По обвинению по ст. 168 УК РФ прокурор просил освободить их от наказания в связи с истечением срока давности.

Собственнице квартиры гособвинение запросило три года колонии-поселения по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По остальным обвинениям также предложено освободить ее от наказания в связи с истечением сроков давности.

Защита попросила суд оправдать всех четверых. Адвокаты заявили об отсутствии достоверных доказательств вины подсудимых, поставили под сомнение выводы взрыво-технологической экспертизы и указали, что причина взрыва и связь произошедшего с действиями обвиняемых не установлены.

Сами подсудимые от участия в прениях отказались. В ходе судебного следствия они вину не признавали. Сотрудники «ГАЗЭКС» ссылались на должностные инструкции, собственница квартиры — на отсутствие нарушений с ее стороны и доступа к газовому шлангу.

После завершения прений подсудимые воспользовались правом на последнее слово. Все четверо вновь заявили о своей невиновности и попросили суд об оправдании. Суд удалился в совещательную комнату. Оглашение приговора назначено на 20 октября 2026 года в 10:30.

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