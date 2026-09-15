Денис Паслер рассказал зарубежным коллегам о поддержке свердловской молодежи

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2026. Губернатор Свердловской области Денис Паслер провел встречу с руководителями иностранных органов власти, курирующих молодежную политику, и рассказал им о мерах поддержки молодых людей в регионе. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

По словам Д. Паслера, участники встречи обсудили образовательные программы и систему профориентации в Свердловской области. В регионе насчитывается около 250 тыс. студентов вузов и учреждений среднего профессионального образования. В область приезжают учиться молодые люди из разных регионов России, для них развивается соответствующая инфраструктура.

Одним из крупнейших проектов Д. Паслер назвал кампус УрФУ, где в дни Международного фестиваля молодежи размещаются и работают иностранные делегации. В дальнейшем регион планирует создавать современные кампусы и в других вузах. В системе среднего профессионального образования открываются новые кластеры для подготовки специалистов рабочих профессий.

Отдельное внимание на встрече уделили международным молодежным обменам. Свердловская область развивает программы двусторонних туристических поездок, а также планирует обмены в спортивной, образовательной и культурной сферах.

Д. Паслер также отметил проведение в регионе международной конференции «Международная модель ООН», в которой участвуют школьники и студенты из более чем 20 государств. По его словам, такой формат помогает молодежи развивать навыки международной коммуникации.

Губернатор подчеркнул, что Международный фестиваль молодежи дает студентам возможность общаться со сверстниками из 191 страны. По мнению Д. Паслера, это может способствовать дальнейшему образовательному и проектному сотрудничеству: участники фестиваля могут вернуться в Россию и Свердловскую область для продолжения учебы или реализации проектов.

По словам губернатора, фестиваль также создает дополнительные возможности для укрепления международного сотрудничества в сфере молодежной политики.