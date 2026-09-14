Число ДТП с самокатами в Свердловской области снизилось на 3,3%

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2026. 119 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) произошло в Свердловской области с января по август 2026 года, в одном из них погиб человек. Число аварий с участием самокатов за этот период снизилось на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Госавтоинспекции РФ.

Свердловская область заняла шестое место среди регионов России по количеству ДТП с участием самокатчиков. При этом Средний Урал вошел в число двух регионов из первой десятки, где число таких аварий снизилось.

На пятом месте оказалась Челябинская область, где произошло 136 ДТП – на 61,9% больше, чем годом ранее. На седьмом месте – Тюменская область с 96 авариями, рост составил 33,3%. В обоих регионах погибших в таких ДТП не было.

Больше всего аварий с участием самокатов зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Нижегородской области. Также в первую десятку вошли Омская область, Татарстан и Московская область.

В Екатеринбурге до конца 2026 года планируется принять новые правила для сервисов аренды электросамокатов. Среди предлагаемых мер – авторизация пользователей через «Госуслуги», контроль поездок и ограничение возможностей парковки самокатов.