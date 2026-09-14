Свердловская область заняла 68-е место по уровню безработицы в РФ

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2026. Свердловская область заняла 68-е место в рейтинге российских регионов по уровню безработицы по итогам второго квартала 2026 года. Показатель в регионе составил 2,7%, увеличившись на 1,2 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследования РИА Новости.

Среднее время поиска работы в Свердловской области во втором квартале составило 5,7 месяца.

В целом по России уровень безработицы во втором квартале 2026 года составил 2,2%, по данным Росстата. Показатель остается ниже 3% с конца 2023 года. При этом по сравнению со вторым кварталом 2025 года безработица снизилась в 51 регионе, выросла в 20 и не изменилась в 14 субъектах РФ.

Свердловская область показала наиболее заметный рост показателя среди регионов — он составил 1,2 п.п. Более существенное увеличение, согласно приведенным данным, в других субъектах не зафиксировано.

Самый низкий уровень безработицы по итогам второго квартала отмечен в Нижегородской и Калужской областях — менее 1%. Около 1% показатель составил в Ханты-Мансийском автономном округе, Хабаровском крае, Новгородской области и Хакасии.

Наиболее высокая безработица сохраняется в регионах Северного Кавказа. Рейтинг замыкает Ингушетия с показателем 22,6%.

В среднем по стране на поиск работы во втором квартале россияне тратили 5,5 месяца против 5,2 месяца годом ранее. Доля безработных, ищущих работу год и более, увеличилась с 12,1% до 13,2%.

По оценке РИА Новости, на фоне сохраняющегося дефицита кадров безработица в дальнейшем, вероятно, останется на низком уровне.