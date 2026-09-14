Уральский холдинг «Атом» вошел в тройку самых социально ответственных девелоперов РФ

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2026. Уральский строительный холдинг «Атом» занял третье место во всероссийском рейтинге социально ответственных девелоперов, составленном аналитическим центром «Эксперт». Компания сохранила позицию в тройке лидеров по сравнению с прошлым годом, сообщили в холдинге.

Рейтинг составлен по итогам оценки проектов крупнейших российских застройщиков, реализованных в 2023–2025 годах. Аналитики учитывали объем строительства объектов социальной инфраструктуры, благоустройство общественных пространств и сохранение объектов культурного наследия.

«Рейтинг социально ответственных девелоперов, который мы выпускаем уже третий год, в своем роде уникален. Он позволяет увидеть более полную картину по вкладу девелоперов в формирование комфортной городской среды и, что сейчас особенно актуально, качество жизни в российских регионах. Мы разработали комплексную оценку, в которой смотрим не только на масштаб ввода школ и детских садов по всей стране, но и, например, сохранение объектов культурного наследия, благоустройство общественных пространств. Рейтинг позволяет отслеживать успехи не только крупных федеральных игроков, но и региональных компаний, действующих на локальных рынках. Вхождение в лидеры рейтинга – подтверждение того, что компания комплексно заботится о создании комфортной среды для жителей городов, в которых она строит», — отметила замдиректора аналитического центра «Эксперт» Кристина Чукавина.

В портфеле инфраструктурных проектов холдинга — детские сады, больницы, школы, спортивные и культурные объекты. Компания реализует проекты в рамках государственных контрактов и государственно-частного партнерства.

Кроме того, «Атом» участвует в реконструкции объектов исторического наследия Екатеринбурга. В числе таких проектов — Дом Севастьянова, Театр юного зрителя, культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал» и Дом Сяно.

«Наша компания родом с Урала, мы здесь живем, работаем и никуда не собираемся уезжать, здесь растут наши дети, поэтому развивать родной город и создавать больше поводов его любить — наша миссия», — сказал коммерческий директор холдинга «Атом» Данил Кузнецов.

По итогам прошлого года холдинг также вошел в число лидеров рейтинга. Кроме того, в 2025 году «Атом» получил премию «Номер один» в номинации «Создание комфортной городской среды».