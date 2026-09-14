В Свердловской области количество выдач кредитных карт выросло в августе

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2026. В августе 2026 года в Свердловской области банки выдали 49,90 тыс. кредитных карт с общим лимитом 5,40 млрд руб. Об этом говорится в материалах Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ).

По сравнению с июлем текущего года количество выдач выросло на 13%, а объем лимитов — на 7%. Средний лимит по карте в регионе составил 108 тыс. руб., что на 6% меньше июльского показателя. С такими результатами Свердловская область заняла пятое место в рейтинге регионов по объему лимитов кредитных карт, уступив Москве (18,49 млрд руб.), Московской области (12,72 млрд руб.), Санкт-Петербургу (8,23 млрд руб.) и Краснодарскому краю (7,10 млрд руб.).

В соседней Челябинской области в августе оформлено 40,17 тыс. кредитных карт на общую сумму 4,14 млрд руб. Средний лимит составил 103 тыс. руб. В Тюменской области за месяц выдано 19,51 тыс. кредитных карт с общим лимитом 2,13 млрд руб. Средний лимит достиг 109 тыс. руб. В общероссийском рейтинге Челябинская область заняла девятое место, а Тюменская область — 26 место.

В целом по России в августе банки открыли 1,54 млн новых кредитных карт — это на 9% больше, чем в августе прошлого года, и на 11% больше по сравнению с июлем 2026 года. Общий лимит по выданным картам составил 173,39 млрд руб., средний лимит — 113 тыс. руб.