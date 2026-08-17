В Свердловской области количество выдач кредитных карт выросло в июле

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2026. В июле 2026 года в Свердловской области банки выдали 43,96 тыс. кредитных карт с общим лимитом 5,05 млрд руб. Об этом говорится в материалах Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ).

По сравнению с июнем текущего года количество выдач выросло на 2%, а объем лимитов — на 3%. Средний лимит по карте в регионе составил 115 тыс. руб., что на 1% больше июньского показателя. С такими результатами Свердловская область заняла 5 место в рейтинге регионов по объему лимитов кредитных карт, уступив Москве (16,77 млрд руб.), Московской области (12,14 млрд руб.), Санкт-Петербургу (7,57 млрд руб.) и Краснодарскому краю (6,56 млрд руб.).

В соседней Челябинской области в июле оформлено 35,20 тыс. кредитных карт на общую сумму 4,06 млрд руб. Средний лимит составил 115 тыс. руб. В Тюменской области за месяц выдано 17,54 тыс. кредитных карт с общим лимитом 2,03 млрд руб. Средний лимит достиг 116 тыс. руб. В общероссийском рейтинге Челябинская область заняла 9 место, а Тюменская область — 27 место.

В целом по России в июле банки открыли 1,37 млн новых кредитных карт — это на 18% больше, чем в июле прошлого года, и на 2% больше по сравнению с июнем 2026 года. Общий лимит по выданным картам составил 164,17 млрд руб., средний лимит — 120 тыс. руб.

В ОКБ пояснили, что рынок кредитных карт продолжает стагнировать: пятый месяц подряд количество выдач новых кредиток остается практически неизменным, колеблясь в узком диапазоне от 1,34 до 1,39 млн штук. Действующие жесткие регуляторные и денежно-кредитные рамки сохраняются, а существенный рост рынка в ближайшие месяцы маловероятен.