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Свердловская область стала лидером среди регионов по объему потребления алкоголя

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2026. Свердловская область по итогам последнего года вышла в лидеры среди регионов РФ по объему потребления алкоголя. Согласно рейтингу РИА «Новости», показатель достиг 9,85 л на человека.

Это существенно превышает значения в крупнейших городах страны — в Москве среднедушевой объем составил 4,45 л, в Санкт‑Петербурге — 5,94 л. Близкие к уральским значения зафиксированы в Татарстане (9,81 л) и Новосибирской области (7,75 л), следует из данных.

В масштабах страны наблюдается обратная динамика: в августе объем потребления спиртного снизился до 7,52 л на душу населения — это минимальный уровень с 1996 года, когда показатель держался на отметке 7,5 л. С начала года потребление в России сократилось на 0,54 л.

Редакция УрБК напоминает, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

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