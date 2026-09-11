В Свердловской области завершен пилотный проект по переводу котельной на биотопливо

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2026. В Серовском муниципальном округе Свердловской области завершен пилотный проект по переводу котельной на биологическое топливо. Модульная котельная мощностью 300 кВт обеспечит теплом здания школы в поселке Красноярка в отопительном сезоне 2026/2027 годов, сообщает департамент информполитики региона.

Проект реализован за счет средств инвестора ООО «Лесной Урал Сбыт» в рамках утвержденной дорожной карты. На улице Бажова, 47 установили модульную котельную с двумя пеллетными котлами. В августе 2026 года специалисты провели пробный пуск оборудования.

«Если решение покажет свою эффективность, будем рассматривать возможность его применения и на других объектах», — прокомментировал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Алексей Рубцов.

В частности, планируется рассмотреть возможность перевода на биологическое топливо угольной котельной в селе Филькино, которая обеспечивает теплом школу и детский сад. Прорабатывается возможность применения такого решения и для котельной детского оздоровительного лагеря «Веселый бор».

Переход на биологическое топливо — одно из направлений модернизации коммунальной инфраструктуры региона в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте.