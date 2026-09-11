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В Екатеринбурге отремонтировали два дорожных участка по просьбам горожан

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2026. В Екатеринбурге отремонтировали две магистрали по просьбам жителей. Ремонтные работы проведены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В департаменте информполитики администрации города сообщили, что первый отремонтированный участок расположен на ул. 2-я Новосибирская — от Палисадной до Умельцев, его протяженность — 1,16 км и общей площадью 15 тыс. 050 кв. м. На ремонт этого объекта из бюджетов региона и муниципалитета выделено более 84,5 млн руб.

Второй участок — дублер Сибирского тракта от дома № 26а по ул. Новгородцевой до здания № 38 по ул. 40-летия Комсомола. Протяженность дороги 2,24 км и площадью в 63 390 «квадратов». Стоимость ремонта составила около 234 млн руб.

Первый отремонтированный участок — востребованный маршрут для жителей как частного сектора и садовых товариществ, так и для растущего микрорайона Солнечный. Второй участок является важной частью автомобильной дороги «Екатеринбург — Тюмень».

На всех объектах специалисты подрядных организаций уложили новый асфальт, выправили или заменили бордюрные камни, нанесли дорожную разметку, а также выполнили понижение на пересечении проезжей и пешеходной частей в рамках создания безбарьерной среды.

В общей сложности по нацпроекту в 2026 году в Екатеринбурге был запланирован ремонт девяти участков автомобильных дорог протяженностью 13,25 км и общей площадью 229,16 тыс. кв. метров. Их ремонт завершен досрочно, сообщили в городском департаменте.

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