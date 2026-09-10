Премьер-министр России дал поручение разработать защиту от контрафакта на маркетплейсах
УрБК, Москва, 10.09.2026. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Роспатенту разработать защиту от контрафакта на маркетплейсах, пишет ТАСС.
«Сегодня развитие торговли и конкуренции идет активным темпом, и в том числе на цифровых площадках, где вопросы защиты интеллектуальной собственности крайне важны. Потребители должны быть уверены, что они приобретают качественную, безопасную продукцию. А добросовестные производители — что их права не будут нарушены», — сказал глава кабмина на встрече с руководителем Роспатента Юрием Зубовым
По словам Ю. Зубова, с марта следующего года на маркетплейсах запустят механизм, который позволит проверять карточки товаров на предмет прав интеллектуальной собственности. Платформы также в автоматическом режиме будут проверять продавцов по реестру Роспатента.