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Вчера14:24

Малому бизнесу расскажут о получении статуса резидента особой экономической зоны

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2026. Встреча для предпринимателей, посвященная условиям получения статуса резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина», пройдет 1 октября в Екатеринбурге. Представители ОЭЗ расскажут о требованиях к инвестпроектам, налоговых льготах и инфраструктурных возможностях площадок, сообщили организаторы.

Мероприятие состоится в пространстве «Домна». Его участники смогут узнать об изменениях требований к потенциальным резидентам ОЭЗ, внесенных Минэкономразвития РФ. В частности, был снижен минимальный объем инвестиций, необходимый для получения статуса резидента.

Статус резидента ОЭЗ стал доступен в том числе для представителей малого и среднего бизнеса, работающих в сфере логистики и технико-внедренческой деятельности, а также реализующих проекты, направленные на укрепление технологического суверенитета России.

Руководители «Титановой долины» и действующие резиденты ОЭЗ представят практический опыт запуска производств, расскажут о налоговых преференциях и инфраструктурных возможностях четырех площадок — «Уктус», «Верхняя Салда», «Патруши» и «Алапаевск». Резидентами ОЭЗ смогут стать как самостоятельные инвестиционные проекты, так и компании, планирующие производственную кооперацию с действующими резидентами «Титановой долины». Заявки на участие в мероприятии принимаются через сайт Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.

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