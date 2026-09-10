С начала года цены на бензин в УрФО выросли на 21,2%

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2026. В Уральском федеральном округе (УрФО) средняя цена бензина на 7 сентября составила 79,42 руб. за литр, что немного выше среднероссийского показателя (78,25 руб.). Об этом говорят данные Росстата, опубликованные 10 сентября.

За неделю цены в округе выросли: марка АИ-92 — 74,57 руб., АИ-95 — 82,77 руб., АИ-98 и выше — 95,67 руб. Дизельное топливо в УрФО обходилось в 85,08 руб. за литр, что на 3,36 руб. дешевле среднего по стране. С начала года рост цен на бензин в УрФО составил 21,2%, на дизель — 18,4%.

Внутри округа наблюдается значительный разброс цен: самый дешевый бензин — в Курганской области (70,17 руб./л), в Челябинской области — 73,82 руб./л, в Свердловской области — 76,90 руб./л. Дороже всего топливо стоит в Тюменской области — 88,46 руб./л, при этом в самой Тюменской области (без автономных округов) цена достигает 107,31 руб./л, в Ханты-Мансийском автономном округе — 82,18 руб./л, а в Ямало-Ненецком автономном округе — 76,11 руб./л, отчитались статистики.