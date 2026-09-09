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Жительница Кушвы подала иск о выплате компенсации за разрушенный ураганом дом

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2026. Кушвинский городской суд рассматривает иск жительницы Кушвы о признании права собственности на жилой дом, разрушенный ураганом, и выплате компенсации за утраченное жилье. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

По данным суда, дом достался истице в наследство от отца в конце 1990-х годов. Право собственности на недвижимость она своевременно не оформила. 22 июня 2026 года в результате урагана, прошедшего по Кушве, дом был разрушен.

Из-за отсутствия полного пакета документов, подтверждающих право собственности на объект недвижимости, местная администрация отказала женщине в выплате компенсации. Жительница Кушвы обратилась в суд с требованием признать за ней право собственности на дом и обязать администрацию Кушвы произвести выплату, предусмотренную постановлением правительства Свердловской области от 2 июля 2026 года.

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