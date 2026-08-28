В пострадавшей от урагана Кушве завершаются восстановительные работы

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2026. Губернатор Свердловской области Денис Паслер посетил Кушвинский муниципальный округ (МО). Он подвел с местными жителями промежуточные итоги работ по восстановлению города после урагана и обсудил планы по дальнейшему его благоустройству.

В департаменте информполитики региона сообщили, что в Кушве отремонтированы кровли 168 частных домов и девяти — многоквартирных. В частности, приведены в порядок жилые дома на улицах Коммуны и Первомайской, люди вернулись к привычному укладу жизни. Людям выплачены положенные компенсации, а тем, чье жилье признано не подлежащим восстановлению, предоставлены сертификаты на приобретение нового.

В городе восстановлена газораспределительная сеть низкого давления общей протяженностью 3 км, энергоснабжение всех пострадавших 570 абонентов, обеспечено газоснабжение 64 домов. Завершается восстановление уличного освещения. Кроме того, смонтировано современное освещение на ул. 9 января — об этом жители Кушвы просили главу региона.

К началу учебного года готовы образовательные учреждения. Отремонтирована крыша детсада № 32. Завершен ремонт в школе № 6, где необходимо было отремонтировать кровлю. К концу сентября завершится восстановление ограждения и асфальтового покрытия. На образовательный процесс эти работы не повлияют, поэтому новый учебный год для более чем 700 школьников стартует вовремя.

Расчищено русло реки Узкая в районе улицы Чапаева для пропуска дождевых паводков. Глава региона подчеркнул: важно следить за состоянием русла, чтобы избежать риска подтоплений в будущем.

Выполнен серьезный объем работ по распиловке аварийных деревьев и расчистке кустарников. Вывезено свыше 400 кубометров деревьев. Парк Пионеров очистили от поваленных деревьев и поломанных кустарников. На благоустройство общественного пространства предусмотрено более 2 млн руб. В планах — установка освещения, монтаж малых архитектурных форм.

«Всего за пару месяцев практически завершили восстановление Кушвы после урагана. Благодарю всех, кто работал и продолжает работать над восстановлением Кушвы. Вместе мы смогли справиться с последствиями чрезвычайной ситуации. Теперь важно до наступления холодов завершить оставшиеся работы», — поблагодарил Д. Паслер.