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В пострадавшей от урагана Кушве завершаются восстановительные работы

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2026. Губернатор Свердловской области Денис Паслер посетил Кушвинский муниципальный округ (МО). Он подвел с местными жителями промежуточные итоги работ по восстановлению города после урагана и обсудил планы по дальнейшему его благоустройству.

В департаменте информполитики региона сообщили, что в Кушве отремонтированы кровли 168 частных домов и девяти — многоквартирных. В частности, приведены в порядок жилые дома на улицах Коммуны и Первомайской, люди вернулись к привычному укладу жизни. Людям выплачены положенные компенсации, а тем, чье жилье признано не подлежащим восстановлению, предоставлены сертификаты на приобретение нового.

В городе восстановлена газораспределительная сеть низкого давления общей протяженностью 3 км, энергоснабжение всех пострадавших 570 абонентов, обеспечено газоснабжение 64 домов. Завершается восстановление уличного освещения. Кроме того, смонтировано современное освещение на ул. 9 января — об этом жители Кушвы просили главу региона.

К началу учебного года готовы образовательные учреждения. Отремонтирована крыша детсада № 32. Завершен ремонт в школе № 6, где необходимо было отремонтировать кровлю. К концу сентября завершится восстановление ограждения и асфальтового покрытия. На образовательный процесс эти работы не повлияют, поэтому новый учебный год для более чем 700 школьников стартует вовремя.

Расчищено русло реки Узкая в районе улицы Чапаева для пропуска дождевых паводков. Глава региона подчеркнул: важно следить за состоянием русла, чтобы избежать риска подтоплений в будущем.

Выполнен серьезный объем работ по распиловке аварийных деревьев и расчистке кустарников. Вывезено свыше 400 кубометров деревьев. Парк Пионеров очистили от поваленных деревьев и поломанных кустарников. На благоустройство общественного пространства предусмотрено более 2 млн руб. В планах — установка освещения, монтаж малых архитектурных форм.

«Всего за пару месяцев практически завершили восстановление Кушвы после урагана. Благодарю всех, кто работал и продолжает работать над восстановлением Кушвы. Вместе мы смогли справиться с последствиями чрезвычайной ситуации. Теперь важно до наступления холодов завершить оставшиеся работы», — поблагодарил Д. Паслер.

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29 июня 202611:35

Денис Паслер: в Кушве ликвидация последствий урагана идет по графику

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2026. В Кушвинском муниципальном округе Свердловской области мероприятия по ликвидации последствий урагана идут по намеченному плану. На данный момент в Кушве завершены работы на линиях электропередачи напряжением 0,4 кВ, подключено 478 абонентов из 570, сообщается в телеграм-канале губернатора Дениса Паслера. Подачу электроэнергии в частные дома энергетики ведут совместно с управляющей и строительной организациями, которые проверяют электропроводку внутри помещений. Осталось подключить порядка 60 домов, в 27 из них электричество должно появиться уже сегодня. В