В Екатеринбурге перед судом предстанет нотариус по делу о внесении ложных сведений в ЕГРЮЛ

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2026. В Ленинский районный суд Екатеринбурга передано уголовное дело в отношении частного нотариуса и ее знакомой. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в зависимости от роли каждого они обвиняются в злоупотреблении полномочиями и внесении недостоверных данных о подставном лице в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

По версии следствия, в мае 2025 года нотариус, осуществляющая деятельность в Екатеринбурге, предложила своей знакомой найти формального приобретателя стопроцентной доли в одной из организаций. Знакомая в период с июня по август того же года убедила местного жителя 1987 года рождения выступить в роли номинального руководителя и учредителя без намерения вести реальную хозяйственную деятельность.

«Будучи введенным в заблуждение, мужчина представил свои документы, которые в дальнейшем были переданы нотариусу. После чего в августе 2025 года нотариус дала указание подчиненному сотруднику подготовить заявления о смене учредителя и генерального директора организации и направить указанные документы в налоговые органы. На основании поступивших от нотариуса документов и заявлений в единый государственный реестр юридических лиц уполномоченным органом были внесены сведения о подставном лице как генеральном директоре и учредителе организации», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Действия фигуранток квалифицированы по п. «а», «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ «Представление данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору» и ч. 1 ст. 202 УК РФ «Злоупотребление полномочиями частным нотариусом».