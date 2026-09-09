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ЕВРАЗ приобрел тактильную литературу для детей с ОВЗ из Качканара и Нижнего Тагила

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2026. ЕВРАЗ передал в социальные учреждения Качканара и Нижнего Тагила 45 комплектов развивающих книг для детей с ограниченными возможностями здоровья. Специальные издания предназначены для незрячих и слабовидящих воспитанников, а также ребят с иными особенностями развития. На их приобретение компания направила порядка 500 тыс. руб.

В пресс-службе предприятия сообщили, что книги имеют рельефные изображения и объемные вставки, что облегчает восприятие иллюстраций. В них предусмотрены микрокоды для озвучивания текста и музыкальных файлов, которые активируются с помощью электронных устройств. В одном из наборов использованы наклейки с запахами, что позволяет задействовать обоняние в дополнение к визуальному, тактильному и слуховому восприятию. Часть комплектов дополнена офтальмологическим тренажером для снятия зрительного напряжения.

В Качканаре книги поступили в библиотеку имени Ф.Т. Селянина и местную коррекционную школу. В Нижнем Тагиле издания переданы в школу-интернат № 2, начальную школу-детский сад № 105 для детей с ОВЗ, благотворительный фонд «Живи, малыш», детские сады и Центральную городскую библиотеку.

«Мы хотим, чтобы у всех детей, независимо от особенностей здоровья, были равные возможности для развития и доступ к современным образовательным решениям. Такие книги помогают им чувствовать себя частью общего процесса, познавать мир через тактильные ощущения, звук и визуальные образы, воспринимать информацию комплексно и с интересом. Это делает обучение по-настоящему инклюзивным», — отметил операционный директор ЕВРАЗ НТМК Константин Миронов.

Акция по закупке и передаче специальной литературы для детей с нарушениями зрения проводится с 2021 года. За это время ЕВРАЗ направил около 200 комплектов тактильных изданий в социальные и образовательные учреждения Урала и Тульской области, выделив на эти цели порядка 1,8 млн рублей. Комплекты будут использоваться на коррекционных занятиях с детьми, а также в качестве развивающих материалов в библиотеках и реабилитационных центрах.

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