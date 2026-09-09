Денис Паслер заявил о готовности Екатеринбурга к приему Международного фестиваля молодежи

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2026. Инфраструктура Свердловской области, включая Екатеринбург, готова к приему Международного фестиваля молодежи, который пройдет с 11 по 17 сентября. Как заявил на пресс-конференции губернатор Денис Паслер, регион готов к передаче объектов для проведения мероприятия дирекции фестиваля.

«Не много таких мероприятий, когда такое количество участников приезжает в регион. Поэтому для нас это очень значимый фестиваль, мы, конечно же, к нему готовимся, готовимся очень давно. Инфраструктура вся готова, та, за которую мы отвечаем — мы ее уже дирекции фестиваля передали. Ну и все остальные организационные вопросы, связанные с регионом, конечно же, мы продолжаем сопровождать, взаимодействовать с коллегами, — сказал Д. Паслер.

Он отметил, что регион опирается на накопленный опыт проведения крупных международных и спортивных событий. По его словам, для принимающей стороны главной задачей с самого начала было сделать фестиваль доступным как для иностранных гостей, так и для жителей региона. «Мы расскажем, что такое Свердловская область, что за люди здесь живут. Молодежь из других стран сформирует мнение о нашем регионе и желание вернуться сюда, надеюсь, неоднократно», — заявил Паслер.

В рамках социальной составляющей программы около 10 тыс. детей из многодетных семей и семей участников СВО смогут бесплатно посетить представления цирка на территории «Екатеринбург Арены». При этом ключевые события фестиваля — церемонии открытия и закрытия, лекции и иные мероприятия — будут доступны в онлайн‑формате. Это позволит следить за фестивалем не только гостям в Екатеринбурге, но и жителям Среднего Урала и других регионов России. Фестиваль объединит 10 тыс. молодых лидеров из 190 стран: по 5 тыс. участников из России и из‑за рубежа. Кроме того, в программе примет участие 1 тыс. подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Девизом Международного молодежного фестиваля стал слоган «Следуй за мечтой».