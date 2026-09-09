Делегация Свердловской области представит в Индии продукцию предприятий региона

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2026. Делегация Свердловской области во главе с заместителем губернатора Свердловской области Дмитрием Иониным приступила к работе в Индии. Визит продлится по 10 сентября и направлен на продвижение продукции и услуг предприятий региона.

В департаменте информполитики региона сообщили, что в состав деловой делегации вошли представители восьми ориентированных на экспорт промышленных предприятий региона, уральская авиакомпания и Уральский федеральный университет (УрФУ).

«За последние пять лет Индия прочно закрепилась в десятке ведущих торговых партнеров Свердловской области, а наш взаимный товарооборот удвоился. При этом более двух третей составляет экспорт, что подтверждает конкурентоспособность наших предприятий и востребованность их продукции. Сегодня мы готовы выйти на новый уровень в виде совместных производственных проектов и создания четких кооперационных цепочек», — отметил Д. Ионин.

Предприятия Свердловской области готовы предложить индийским партнерам продукцию цветной металлургии, бесшовные трубы из нержавеющей стали, электротехническое оборудование и гидравлические системы, химические компоненты и защитные покрытия, источники ионизирующего излучения, а также услуги авиаперевозок и образовательные услуги. Презентованы в том числе инвестиционные ниши, доступные для индийских партнеров.

В первый день бизнес-миссии состоялся деловой форум «Перспективы торгово-инвестиционного сотрудничества Индии и России: драйверы двустороннего роста со Свердловской областью». Интерес в кооперации со свердловскими предприятиями проявили более 60 индийских компаний. Свердловская делегация примет участие и в работе первой выставки «ИННОПРОМ. Индия», сообщили в департаменте.