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Минфин проработает вопрос о фиксированных ставках по банковским кредитам регионам
УрБК, Москва, 09.09.2026. Минфин проработает до 1 октября предложение Совета Федерации о применении фиксированных ставок при кредитовании регионов и муниципальных образований в коммерческих банках. Соответствующее распоряжение дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Согласно сообщению пресс-службы кабмина, финансовое ведомство также должно проработать к 1 октября возможность введения механизма контроля за коммерческим кредитованием субъектов и погашением таких кредитов.
До 1 ноября Минфин совместно с Советом Федерации проработают необходимость расширения перечня документов и материалов, представляемых одновременно с законопроектом об исполнении федерального бюджета, включая информацию о состоянии региональных бюджетов.