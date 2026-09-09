Минфин проработает вопрос о фиксированных ставках по банковским кредитам регионам

Продажи водки выросли в первом квартале на 2,3%, производство снизилось на 4,2%

УрБК, Москва, 07.05.2026. Розничные продажи водки в России в январе–апреле 2026 года выросли на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, до 23,37 млн дал, коньяка снизились на 1%, до 4 млн дал. Производство водки сократилось за год на 4,2%, до 18,34 млн дал, коньяка — на 0,2%, до 2 млн дал. Это следует из данных Росалкогольтабакконтроля. В целом продажи алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за этот период выросли на 0,8%, до 64 млн декалитров (дал), спиртных напитков крепостью выше 9% – на 3,6%, до 38,34 млн дал, продажи слабоалкогольной