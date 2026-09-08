В Свердловской области планируют изменить принцип распределения средств на благоустройство

Губернатор Свердловской области Денис Паслер предложил скорректировать механизм распределения бюджетных средств в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Ключевым критерием при выделении финансирования должны стать численность населения городов и результаты голосования жителей, заявил глава региона на пресс-конференции.

По его словам, важно обеспечить пропорциональное распределение средств с учетом численности жителей муниципалитетов.

Губернатор пояснил, что это позволит повысить доверие граждан к программе: люди должны видеть, что их выбор учитывается, а поддержанные ими проекты реализуются — пусть и поэтапно.

«Я сказал коллегам: «Давайте все-таки будем стараться привязываться к людям. Чтобы города пропорционально закладывали средства, привязываясь к жителям. Чтобы они знали: если проголосовали, поддержали, то пусть не все сразу, но поэтапно проект будет реализован», — отметил губернатор.

Переход к новой системе может начаться уже в следующем году. По оценке главы региона, уже в 2027 году планируется как минимум наполовину выстроить распределение средств по предложенному принципу.

«Я думаю, что в следующем году будем переходить к тому, что города должны все пропорционально закладывать средства. Если не с этого года на сто процентов, то процентов на 50 к этой логике перейдем», — добавил Денис Паслер.