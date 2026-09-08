В Качканаре при поддержке ЕВРАЗа начали капитальный ремонт реанимации на 50 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2026. В Качканарской центральной районной больнице стартовал капитальный ремонт отделения анестезиологии и реанимации. Работы ведутся в рамках трехстороннего соглашения между металлургической компанией ЕВРАЗ, правительством Свердловской области и местной администрацией. На модернизацию медицинского учреждения направлено около 50 млн руб. налоговых отчислений предприятия, сообщает пресс-служба предприятия.

В ходе реконструкции строители полностью обновят дверные и оконные блоки, напольные и потолочные покрытия, а также заменят инженерные сети водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения. Проект также включает монтаж современной приточно-вытяжной вентиляции с климатическим оборудованием и установку медицинских консолей для подключения наркозно-дыхательной аппаратуры и подачи кислорода.

Палата интенсивной терапии будет переоборудована, в отделении появится изолированный инфекционный бокс. Также запланирован ремонт ординаторской, сестринской и кабинета врача-трансфузиолога. Приведение отделения в соответствие с современными медицинскими стандартами позволит ежегодно оказывать качественную помощь примерно 600 пациентам.

Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов отметил, что поддержка больницы создает комфортную среду для эффективной работы врачей и получения жителями помощи в сложных ситуациях. Глава Качканарского городского округа Андрей Ярославцев добавил, что бизнес и власть совместно вкладываются в модернизацию критически важной инфраструктуры.