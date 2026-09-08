Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил Свердловскую область по росту новых рабочих мест

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2026. Свердловская область вошла в число регионов-лидеров по количеству новых рабочих мест, созданных благодаря проектам-победителям Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Телеграм-канале.

С начала реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году благодаря проектам-победителям конкурса в России появилось свыше 4 тыс. рабочих мест. На благоустроенных территориях открылось более 900 коммерческих объектов, в том числе точки общепита, проката и продажи сувениров.

«Благоустройство общественных пространств не только меняет облик населенных пунктов к лучшему, но и стимулирует коммерческую активность», — написал М. Хуснуллин.

По числу новых рабочих мест, по его данным, лидируют Владимирская, Калининградская, Новгородская, Тамбовская и Свердловская области. По количеству новых точек бизнеса в первую пятерку вошли Тюменская, Калининградская, Тамбовская, Свердловская и Саратовская области.

«Президент поставил перед нами амбициозную задачу — к 2030 году повысить качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30%. Такие результаты показывают, что мы движемся в нужном направлении. Жители видят, как меняются их города и села, и эту работу будем продолжать, несмотря на все сложности», — отметил М. Хуснуллин.