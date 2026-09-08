В Первоуральске предприниматель осужден за крупное хищение при исполнении муниципальных контрактов

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2026. В Свердловской области Первоуральский городской суд вынес приговор 44-летнему директору и учредителю ООО «Альтера» Вячеславу Мешавкину, который похитил средства из городского бюджета. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.

По данным следствия, предприниматель заключил муниципальные соглашения на установку светопрозрачных конструкций в двух образовательных учреждениях города. Вместо требуемых по договору противопожарных перегородок компания смонтировала обычные стеклянные конструкции. Чтобы скрыть подмену, директор предоставил заказчику поддельные сертификаты соответствия и акты выполненных работ, а также нанес на изделия ложную маркировку о пределе огнестойкости.

В результате бюджету Первоуральска был нанесен материальный ущерб на сумму свыше 7,2 млн руб. Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере».

Государственное обвинение в ходе прений настаивало на назначении фигуранту шести лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в 175 тыс. руб. Однако суд назначил подсудимому наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Кроме того, судебная инстанция обязала осужденного возместить администрации муниципалитета причиненный ущерб в размере более 5,8 млн руб.