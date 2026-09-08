Грузоперевозки автотранспортом в Свердловской области снизились на 8,3%

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2026. Объем перевезенных автомобильным транспортом грузов в Свердловской области в январе-июле 2026 года составил 17,5 млн тонн, снизившись на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из данных Свердловскстата.

Грузооборот автомобильного транспорта составил 3,735 млрд тонно-километров, сократившись на 15,5%.

Пассажирооборот снизился на 9,9% и составил 1,482 млрд пассажиро-километров. Автотранспортом перевезено 106 млн пассажиров — на 11,3% меньше, чем в январе-июле 2025 года.