Количество жалоб на навязывание банками допуслуг выросло вдвое

УрБК, Москва, 08.09.2026. Россияне стали чаще жаловаться на нарушение своих прав при кредитовании. За год количество сообщений в Центральный банк (ЦБ) о навязывании дополнительных услуг и сложностях с возвратом денег за них увеличилось в 2,1 раза (до 2,8 тыс.), подсчитали «Известия».

В этом году примерно каждая седьмая жалоба была связана с допуслугами, в то время как за аналогичный период 2025-го этой темы касалось лишь каждое 12-е обращение. Причем рост произошел несмотря на то, что в конце прошлого года власти ужесточили ответственность для банков за нарушение прав потребителей.

В ЦБ подтвердили, что темпы роста числа жалоб ускоряются. Там уточнили, что формально понятие «обман потребителя» не закреплено на законодательном уровне. Однако навязывание дополнительных услуг в обход воли клиента и любые другие недобросовестные действия (включая умолчание), которые могут повлиять на совершение сделки, нельзя отнести к добросовестным продажам.

В службе финуполномоченного рассказали о конкретных обращениях граждан. Иногда речь идет о крупных суммах. Так, например, при выдаче кредита банк продал заемщику пакет услуг за 370 тыс. руб. Он включал приоритетное обслуживание в финансовой организации (в чате и контакт-центре), а также «SMS-оповещение». При этом общая сумма полученной ссуды составила 698 тыс. То есть больше половины клиенту пришлось доплатить.

«С банками, которые допускают подобные нарушения, ведется надзорная работа», — сообщили в пресс-службе регулятора.