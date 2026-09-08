В Екатеринбурге благоустройство набережной Исети и Ольховки завершится в этом году

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2026. В Екатеринбурге продолжается благоустройство набережной Исети и Ольховки. Основные работы на территории планируется закончить уже в 2026 году.

В официальном телеграм-канале главы региона Дениса Паслера сообщается, что сейчас на набережной идет укладка покрытия пешеходных дорожек, монтаж уличной мебели, установка детской площадки. Подрядчик укрепил береговую линию.

Всего в этом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на набережной появятся 13 площадок: для спокойного отдыха, проведения мероприятий, детская зона, а также для игры в настольный теннис, занятий памп-треком и другие.

На обновленной территории установят 42 урны, 60 скамеек, элементы воркаута, детские игровые комплексы, шезлонги, скамейки-качели и велопарковки. У исторической плотины на улице Колмогорова обустроят переход между берегами.

«Одним из новых элементов станет большая смотровая площадка, возвышающаяся над пешеходной зоной. Ее несущие конструкции выполнят из металла, а покрытие и ограждения — из натурального дерева. Такое архитектурное решение станет первым для Екатеринбурга. Кроме того, на набережной установят 88 новых опор освещения, 23 камеры видеонаблюдения и систему оповещения с громкоговорителями», — рассказал губернатор.