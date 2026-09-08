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В Екатеринбурге благоустройство набережной Исети и Ольховки завершится в этом году

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2026. В Екатеринбурге продолжается благоустройство набережной Исети и Ольховки. Основные работы на территории планируется закончить уже в 2026 году.

В официальном телеграм-канале главы региона Дениса Паслера сообщается, что сейчас на набережной идет укладка покрытия пешеходных дорожек, монтаж уличной мебели, установка детской площадки. Подрядчик укрепил береговую линию.

Всего в этом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на набережной появятся 13 площадок: для спокойного отдыха, проведения мероприятий, детская зона, а также для игры в настольный теннис, занятий памп-треком и другие.

На обновленной территории установят 42 урны, 60 скамеек, элементы воркаута, детские игровые комплексы, шезлонги, скамейки-качели и велопарковки. У исторической плотины на улице Колмогорова обустроят переход между берегами.

«Одним из новых элементов станет большая смотровая площадка, возвышающаяся над пешеходной зоной. Ее несущие конструкции выполнят из металла, а покрытие и ограждения — из натурального дерева. Такое архитектурное решение станет первым для Екатеринбурга. Кроме того, на набережной установят 88 новых опор освещения, 23 камеры видеонаблюдения и систему оповещения с громкоговорителями», — рассказал губернатор.

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