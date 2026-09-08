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Прибыль организаций Свердловской области снизилась на 34,1% за полугодие

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2026. Прибыль организаций Свердловской области в январе-июне 2026 года составила 240,8 млрд руб., снизившись на 34,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из данных Свердловскстата.

Убыток организаций составил 106,3 млрд руб., сократившись на 10,6%. Сальдированный финансовый результат — прибыль за вычетом убытка — составил 134,6 млрд руб., что вдвое меньше показателя января-июня 2025 года.

При этом прибыльными были 67,1% организаций, убыточными — 32,9%.

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Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
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