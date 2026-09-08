Ввод жилья в Свердловской области вырос более чем на 20% с начала года

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2026. Ввод в действие жилых домов в Свердловской области в январе-июле 2026 года составил 2,26 млн кв. м, увеличившись на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Это следует из данных Свердловскстата.

Организации (юридические лица) ввели 1,002 млн кв. м жилья, или 44,4% от общего объема. На индивидуальных застройщиков пришлось 1,256 млн кв. м, или 55,6%.

За семь месяцев в регионе построено 35 945 квартир. При этом объем жилых домов, построенных населением на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства, составил 270,5 тыс. кв. м — в 1,7 раза больше, чем годом ранее. На таких участках построено 2 759 квартир.