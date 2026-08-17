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Вчера11:05

В Свердловской области резко выросли объемы ввода жилья

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2026. В Свердловской области за январь–июль 2026 года ввели в эксплуатацию 2,26 млн кв. м жилья, что на 22,8% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.

За семь месяцев в регионе построили 35,9 тыс. квартир. На индивидуальных застройщиков пришлось 1,0 млн кв. м или 44,4% общего объема жилищного строительства. Годом ранее доля ИЖС составляла 70,3%.

В секторе индивидуального жилищного строительства за этот период возвели 7,5 тыс. домов общей площадью 1,0 млн кв. м. Из них 2,8 тыс. домов площадью 270,5 тыс. кв. м построили на земельных участках, предназначенных для садоводства.

В июле в Свердловской области ввели 285 тыс. кв. м жилья, в том числе 101,5 тыс. кв. м индивидуального. По сравнению с июлем 2025 года общий объем ввода вырос в 1,46 раза.

Наибольший объем жилья ввели в I квартале — 1,37 млн кв. м, из которых 625,9 тыс. кв. м пришлось на ИЖС. Это на 30,5% больше показателя за I квартал 2025 года. Во II квартале ввод составил 599,4 тыс. кв. м, в том числе 274,2 тыс. кв. м индивидуального жилья, что на 1,4% превышает прошлогодний показатель.

В январе было введено 483,1 тыс. кв. м жилья, в феврале — 334,5 тыс. кв. м, в марте — 555,6 тыс. кв. м, в апреле — 284,1 тыс. кв. м, в мае — 120,8 тыс. кв. м, в июне — 194,5 тыс. кв. м, в июле — 285 тыс. кв. м.

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