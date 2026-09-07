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Цены производителей промтоваров в Свердловской области выросли на 5% с начала года

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2026. Индекс цен производителей промышленных товаров в Свердловской области в июле 2026 года составил 105% к декабрю 2025 года. Это следует из данных Свердловскстата.

В обрабатывающих производствах цены производителей выросли на 5,7%, в добыче полезных ископаемых — на 3,6%.

Цены производителей сельскохозяйственной продукции с начала года снизились на 7,2%. При этом цены в растениеводстве снизились на 21,2%, а в животноводстве — на 5,6%.

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