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Налоговые поступления с Урала в бюджет РФ в I полугодии снизились на 4,7%

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2026. Поступления налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет РФ с территории Уральского федерального округа в первом полугодии 2026 года снизились на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 4,26 трлн руб. Это следует из данных Федеральной службы государственной статистики.

При этом оборот организаций УрФО по всем видам экономической деятельности составил 21,2 трлн руб., или 100,9% к уровню января-июня 2025 года.

Консолидированные бюджеты субъектов округа в первом полугодии исполнены с дефицитом 69,9 млрд руб. Доходы составили 1,09 трлн руб., расходы — 1,16 трлн руб.

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