Поступления в бюджет России из Свердловской области с начала года снизились на 1,2%

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2026. Поступления администрируемых ФНС доходов с территории Свердловской области в консолидированный бюджет РФ за январь–июль 2026 года снизились на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 520,5 млрд руб. Это следует из данных ФНС.

В федеральный бюджет поступило 236,5 млрд руб. — на 0,5% больше, чем за семь месяцев 2025 года. При этом в консолидированный бюджет Свердловской области собрано 284 млрд руб., что на 2,6%, или 7,4 млрд руб., меньше прошлогоднего показателя.

Основное снижение связано с поступлениями налога на прибыль организаций. В федеральный бюджет по нему перечислено 30,1 млрд руб., что на 14,9%, или 5,3 млрд руб., меньше годом ранее. В бюджет Свердловской области поступило 69,3 млрд руб. налога на прибыль — на 20,7%, или 18,1 млрд руб., меньше аналогичного периода 2025 года.

В ФНС связывают снижение поступлений по налогу на прибыль с уменьшением налогооблагаемой базы по соответствующим ставкам по итогам финансово-хозяйственной деятельности организаций за 2025 год и первый квартал 2026 года — на 24% и 17,4% соответственно.

Поступления налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами в федеральный бюджет снизились на 11%, до 4,7 млрд руб. В консолидированный бюджет Свердловской области по этой статье поступило 3 млрд руб. — на 22,9% меньше год к году. Снижение связано с уменьшением добычи полезных ископаемых.

Одновременно поступления НДС на товары и услуги, реализуемые в России, в федеральный бюджет выросли на 3,6%, до 183,5 млрд руб. НДС на импортные товары увеличился на 11,8%, до 10,4 млрд руб.

В консолидированный бюджет Свердловской области поступления НДФЛ выросли на 6,9%, до 141,1 млрд руб. По специальным налоговым режимам поступило 33,6 млрд руб. — на 2% больше, имущественных налогов — 27,6 млрд руб., на 2,7% больше год к году.Поступления страховых взносов на обязательное социальное страхование за январь–июль 2026 года составили 287,4 млрд руб., увеличившись на 11,3%, или 29,2 млрд руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.