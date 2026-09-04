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Свердловский минфин заявил об исполнении бюджета за первую половину 2026 года

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2026. Доходы областного бюджета Свердловской области в первом полугодии 2026 года составили 224,4 млрд руб., расходы — 235,9 млрд руб. Это следует из отчета регионального Минфина, представленного на заседании областного правительства под руководством губернатора Д. Паслера.

Налоговые и неналоговые доходы составили 204,2 млрд руб., объем безвозмездных поступлений — 20,2 млрд руб. По словам министра финансов Свердловской области Александра Старкова, несмотря на снижение поступлений по налогу на прибыль, доходы из других источников и неналоговые поступления позволили сбалансировать доходную часть бюджета.

«Несмотря на то, что налог на прибыль показал снижение, доходы по другим источникам, а также неналоговые доходы сбалансировали доходную часть бюджета, которая, в целом, исполнена на уровне аналогичного периода прошлого года», — уточнил А. Старков.

Расходы областного бюджета по итогам шести месяцев составили 235,9 млрд руб., что соответствует уровню аналогичного периода 2025 года.

На социальную сферу направлено 78,8% расходов бюджета, или 186 млрд руб. Наибольший объем средств пришелся на образование — 79,7 млрд руб. Расходы на социальную политику составили 75 млрд руб., на здравоохранение без учета средств ТФОМС — 24,3 млрд руб.

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