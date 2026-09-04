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В Красноуральске открылась вторая модельная библиотека

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2026. Вторая модельная библиотека открылась в Красноуральске в рамках национального проекта «Семья». Об этом сообщается в официальном телеграм-канале губернатора Свердловской области ДенисаПаслера.

В библиотеке оборудованы «Библиогостиная», «Зал книжного детства» и профессиональная аудиостудия «Звуковая волна». Для посетителей также запускают VR-экскурсии и цифровые викторины. Отдельно в учреждении отмечают интерактивный комплекс «Кремль».

К открытию книжный фонд библиотеки пополнили почти на 1,2 тыс. изданий. Посетителям открыт доступ к фондам Национальной электронной библиотеки и Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина. Учреждение оборудовано для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В сентябре-октябре в Свердловской области планируется открыть еще пять современных библиотек — в селе Сылва Шалинского муниципального округа, Сысерти, Верхней Салде, поселке Валериановск Качканарского муниципального округа и Екатеринбурге. Всего в Свердловской области создается 33 библиотеки нового поколения в 21 муниципальном образовании.

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23 сентября 202514:50

В Свердловской области в 2026 году будут модернизированы пять библиотек

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2025. Библиотеки Екатеринбурга, Сысерти, Верхней Салды, Красноуральска и поселка Валериановска будут модернизированы в рамках нацпроекта «Семья». На эти цели в 2026 году выделено более 40 млн руб. из федерального бюджета и почти 6,6 млн руб. из областного. Об этом заявил губернатор Свердловской области Денис Паслер, сообщает департамент информполитики региона. Так, в Екатеринбурге Детская библиотека № 18 будет развиваться как центр интеллектуального развития «Менделеев». Здесь появятся мультстудия, мастерская проектной деятельности, программа «Уральская инженерия