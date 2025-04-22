УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 09:09

В Свердловской области в 2026 году будут модернизированы пять библиотек

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2025. Библиотеки Екатеринбурга, Сысерти, Верхней Салды, Красноуральска и поселка Валериановска будут модернизированы в рамках нацпроекта «Семья». На эти цели в 2026 году выделено более 40 млн руб. из федерального бюджета и почти 6,6 млн руб. из областного. Об этом заявил губернатор Свердловской области Денис Паслер, сообщает департамент информполитики региона.

Так, в Екатеринбурге Детская библиотека № 18 будет развиваться как центр интеллектуального развития «Менделеев». Здесь появятся мультстудия, мастерская проектной деятельности, программа «Уральская инженерия 2.0», а также дискуссионный клуб «Наука на пальцах».

Модернизацию пройдет и центральная библиотека имени Алексея Турчанинова в Сысерти. После обновления она станет центром локальной идентичности: собирается краеведческий фонд, запускается электронная книговыдача и проект с голосовым помощником «Алеша».

В Верхней Салде Детская библиотека предложила концепцию «СоРоКа». В этой аббревиатуре соединены понятия «Сотворчество», «Родина», «Культура» и другие ключевые ценности. Здесь появится мультстудия для кукольной анимации, оборудование для записи подкастов, интерактивная проекционная книга «Интерлист», а также инженерно-профориентационная зона, связанная с наукой и металлургией.

В поселке Валериановск Качканарского муниципального округа библиотека будет оформлена как большая гостеприимная квартира, отражающая традиции добрососедства, характерные для небольших населенных пунктов. Пространства будут переосмыслены в виде «комнаты дедушки», «кабинета папы», «столовой для мастер-классов» — все это создаст атмосферу уюта, открытости и совместного семейного досуга.

Библиотека № 3 в Красноуральске станет Центром «1000 возможностей и К». Там будут доступны игровые зоны с интерактивными панелями, VR-очками, медиазал с доступом к электронным ресурсам, аудиостудия для записи собственных проектов и места для индивидуальной и групповой работы. В оформлении пространства соединят природные мотивы и индустриальный стиль.

«Благодаря инициативе, профессионализму и творческому подходу наших специалистов, библиотеки превращаются в живые центры культурной жизни. Мы видим, как они становятся местами притяжения для всей семьи — и это лучший результат работы», — сказал Д. Паслер, напомнив, что в Свердловской области функционирует 30 модельных библиотек. Еще две откроются до конца года.

Ранее Д. Паслер сообщил, что Екатеринбург получил право стать библиотечной столицей России в 2026 году.
