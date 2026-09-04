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ФНС планирует усилить контроль за семейным бизнесом

УрБК, Москва, 04.09.2026. Федеральная налоговая служба (ФНС) намерена тщательнее проверять связанные компании на признаки дробления бизнеса, особенно если льготами для МСП пользуются фирмы родственников. Это следует из августовского проекта приказа службы, с которым ознакомились «Известия». 

Согласно проекту приказа, специальная отметка может появиться у группы фирм, которыми руководят супруги, родители и дети, братья или сестры. Внимание налоговой также привлекут несколько предприятий с общим директором или владельцем.

Однако одного родства недостаточно. Новое правило затронет только группы, в которых хотя бы одна фирма в течение последних трех лет пользовалась льготами для малого и среднего бизнеса (например, пониженными тарифами страховых взносов). Проще говоря, ФНС будет искать случаи, когда единое дело могли специально разделить между близкими людьми, чтобы каждая организация платила меньше. Обычная компания, где вместе работают муж и жена, под этот критерий не подпадает.

Эта информация появится в специальном сервисе ФНС для оценки компании — там можно получить официальную справку о состоянии бизнеса. Налоговая берет данные из отчетности и своих баз, а затем оценивает финансы организации, уплату налогов, зарплаты, численность сотрудников, наличие ресурсов. Готовую выписку предприниматель может оспорить, если обнаружит ошибку.

Сама отметка не означает признания бизнеса участником незаконной схемы, не снижает его оценку и не влечет автоматического штрафа. Однако она может привлечь дополнительное внимание налоговой, банков и контрагентов. Кроме того, ФНС планирует использовать сервис при государственных и корпоративных закупках.

Эксперты предупреждают, что под новый критерий могут подпасть и добросовестные семейные предприятия. Чтобы избежать подозрений в дроблении, бизнесу важно подтвердить самостоятельность каждой фирмы — наличие собственных сотрудников, ресурсов, договоров, расходов и деловой цели. Изменения могут вступить в силу уже с октября 2026 года.

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