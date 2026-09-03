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Институт промышленной безопасности в Екатеринбурге уличили в выдаче ложных заключений

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2026. Уральское управление Ростехнадзора привлекло к административной ответственности ООО «Институт промышленной безопасности» в Екатеринбурге за выдачу 11 заведомо ложных заключений экспертизы промышленной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По итогам плановой проверки заключения были исключены из специализированного реестра приказом руководителя Уральского управления Ростехнадзора Андрея Таранова. Организациям-заказчикам направили соответствующие уведомления.

В отношении четырех экспертов ООО «Институт промышленной безопасности» возбуждено административное делопроизводство по ч. 4 ст. 9.1 КоАП РФ «Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий при осуществлении деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, если нарушение создает угрозу жизни или здоровью людей».

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