Екатеринбург: в поисках утраченного завода

Екатеринбург — город с затянувшимся экзистенциальным кризисом. Горожане привыкли гордиться статусом «третьей столицы», но, положа руку на сердце, давно не могут объяснить сами себе: а в чем, собственно, наша столичность, более того — городская идентичность?

Екатеринбург исторически формировался как город с выраженной промышленной и научной специализацией, и этот фундамент долгое время определял его идентичность. В советский период эвакуированные заводы и разветвленная сеть отраслевых НИИ превратили Свердловск в один из ключевых центров машиностроения, металлургии, приборостроения и оборонных технологий, что создавало ощущение понятного и устойчивого позиционирования — закрытый город-завод, город-лаборатория. Екатеринбург были щитом и молотом страны. Этот бэкграунд давал четкое позиционирование: здесь делают ракеты, гаубицы и станки.

Потом наступила эпоха постмодерна, и город после смены экономической модели начал искать новые источники роста, примеряя на себя новые имиджи с лихорадочной скоростью. За последние три десятилетия было предложено несколько последовательных концепций, каждая из которых на какое-то время захватывала умы местных элит.

Одна ставка была сделана на развитие логистики и оптовой торговли: Екатеринбург закрепил за собой роль крупного транспортно-распределительного узла, работающего на стыке Европы и Азии. Этому способствовало географическое положение, близость к федеральным трассам и наличие мощного железнодорожного узла. Город быстро оброс оптовыми базами, терминалами и складскими комплексами, а строительство ЕКАД и логистических парков укрепило его статус «ворот в Азию».

Параллельно с этим рос финансовый сектор: появлялись собственные банки, расширялась сеть филиалов федеральных игроков, а потребительский бум привел к появлению масштабных торговых центров, которые на время стали новыми точками притяжения и символами экономической активности. ТЦ на рубеже 2000-х и 2010-х воспринимались как витрина благополучия и доказательство того, что Екатеринбург умеет зарабатывать не только на станках, но и на рознице. Казалось, еще немного — и мы станем Дубаем, но что-то пошло не так: закончились свободные деньги.

Затем пришло осознание необходимости развивать человеческий капитал и городскую среду. Появились амбициозные спортивные объекты, такие как Дворец дзюдо, Дворец водных видов спорта, академия РМК и реконструированный Центральный стадион, на котором прошли матчи чемпионата мира по футболу. Все это должно было превратить город в площадку для международных соревнований. Но спорт — это все-таки надстройка, а не базис для города-миллионника.

Параллельно стартовали масштабные проекты комплексной жилой застройки, среди которых особенно выделяются Академический — один из крупнейших в Европе проектов комплексного освоения территории, а также Солнечный и Светлый. Город начал прирастать новыми микрорайонами, рассчитанными на десятки тысяч жителей, с собственной социальной инфраструктурой, школами и детскими садами, что должно было решить проблему ветшающего жилого фонда и создать современную среду для растущего населения.

Образовательная повестка также не осталась в стороне. Создание Уральского федерального университета стало попыткой консолидировать научный потенциал и заявить о Екатеринбурге как о центре высшего образования федерального значения. Строительство современного кампуса в Новокольцовском, куда позже добавились планы по развитию Горного университета, должно было превратить эту территорию в аналог кампусов мирового уровня, хотя пока проект реализуется с переменным успехом и не всегда совпадает с ожиданиями академического сообщества.

Не были забыты и креативные индустрии: предпринимались попытки формирования кластеров на базе бывших промышленных площадок и масштабные проекты в развитии креативных индустрий, такие как Ural Fashion Week. Некоторых заметных результатов удалось достичь лишь в точечных культурных проектах — таких как «Эрмитаж-Урал» или частная галерея Гусева, — которые пока не складываются в системную туристическую или экономическую стратегию. В итоге креативная экономика так и осталась скорее декларацией, чем реальным драйвером развития.

Таким образом, за прошедшие годы Екатеринбург перебрал множество ролей — от логистического хаба и финансового центра до спортивной столицы и наукограда, — но ни одна из них не стала по-настоящему доминирующей и не закрепилась в качестве долгосрочного позиционирования. Все эти трансформации носили во многом ситуативный и спонтанный характер, реагируя на изменения внешней конъюнктуры, а не на продуманную стратегию развития. Именно поэтому на фоне актуальной федеральной повестки, связанной с технологическим суверенитетом и реиндустриализацией, в городе вновь заговорили о промышленности как о базовом сценарии. И Екатеринбург с его советским заводским геном встрепенулся.

Индустриальный поворот, о котором сегодня рассуждают эксперты и управленцы, подразумевает не просто возвращение к заводскому прошлому, а формирование высокотехнологичных производств, способных конкурировать на глобальном уровне. Речь идет о микроэлектронике, станкостроении, роботизации и других отраслях, требующих длинных инвестиционных циклов и серьезной научной базы. У Екатеринбурга для этого есть исторический фундамент, сохранившиеся компетенции и выгодное географическое положение, однако ключевой вопрос заключается в готовности городской экономики и системы управления перестроиться с логики быстрых проектов в сфере девелопмента и торговли на логику создания сложных производственных цепочек.

Это попытка вновь сделать город производителем смыслов и материальных ценностей, а не просто логистическим перекрестком или кассой взаимопомощи. Речь идет о реанимации того самого уральского характера: делать сложное, делать качественно.

Останется ли этот поворот очередной декларацией или превратится в реальную стратегию, покажет время. Пока же Екатеринбург продолжает жить в режиме поиска, и есть вероятность, что именно сейчас он получит шанс обрести лицо, которое не придется менять каждые несколько лет. А может быть, все ограничится очередной сменой риторики — и город снова вернется к привычной модели ситуативных решений, оставляя фундаментальные вопросы без ответа.