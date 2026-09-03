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В УрФО выпустили гайд для рестораторов по созданию доступной среды

Фото предоставлены пресс-службой паблик-арт-программы «ЧО», фотограф Александр Мехоношин
Фото предоставлены пресс-службой паблик-арт-программы «ЧО», фотограф Александр Мехоношин
Фото предоставлены пресс-службой паблик-арт-программы «ЧО», фотограф Александр Мехоношин
Фото предоставлены пресс-службой паблик-арт-программы «ЧО», фотограф Александр Мехоношин
Фото предоставлены пресс-службой паблик-арт-программы «ЧО», фотограф Александр Мехоношин
Фото предоставлены пресс-службой паблик-арт-программы «ЧО», фотограф Александр Мехоношин

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2026. Гайд по созданию доступной среды в кафе и ресторанах без капитального ремонта и больших затрат выпустили в Екатеринбурге в рамках проекта «Екат для всех». Инициаторами проекта выступили строительный холдинг «Атом» и Президентский центр Б.Н. Ельцина, сообщили организаторы.

Практическое руководство предназначено для архитекторов, дизайнеров и рестораторов. В нем в доступной форме изложены требования ГОСТов и СНиПов, приведены схемы и иллюстрации, а также примеры решений для парковок, входных групп, залов и санузлов. В гайде также представлены формулы для расчета угла наклона пандуса и чек-лист для самостоятельной оценки готовности заведения к приему маломобильных посетителей.

«Главная идея гайда — показать, что доступная среда не всегда требует капитального ремонта или больших затрат. Мы собрали решения, которые можно внедрить уже сегодня, чтобы сделать заведение более комфортным и доступным для всех посетителей. Наш гайд подходит для архитекторов и дизайнеров, которые проектируют кафе и рестораны, а также для рестораторов, которые эти пространства открывают», — отмечает куратор по архитектурной доступности Ксения Карабанова.

Отдельная часть руководства посвящена коммуникации персонала с маломобильными посетителями. В частности, в ней рассказывается о взаимодействии с людьми на инвалидных колясках, предложении помощи и информировании потенциальных гостей об условиях доступности заведения.

«Доступность начинается с маленьких действий: с кнопки вызова в правильном месте, съезда-заезда даже для одной ступени, стопера на дверь, обучения персонала, заполненной карточки в 2ГИС. Все это делается не для галочки и начинает работать лишь в том случае, когда у бизнеса есть искреннее желание участвовать в жизни города и создавать комфортную среду для всех, без исключения», — говорит продюсер проекта Диана Гусева.

В рамках «Екат для всех» также провели исследование потребностей маломобильных жителей Екатеринбурга. В опросе приняли участие 354 человека. По его результатам, кафе и рестораны входят в число основных форматов досуга для этой категории горожан: 33% респондентов посещают их несколько раз в месяц, еще 15% — каждую неделю. Чаще всего на посещение заведений они тратят от 1 тыс. до 2 тыс. руб. — такой ответ дали 39% опрошенных.

Среди основных архитектурных барьеров респонденты назвали тяжелые двери, крутые пандусы и пороги, узкие проемы и отсутствие лифтов. При этом 76% опрошенных считают определяющим фактором качество сервиса и коммуникации, в том числе наличие информации о доступности заведений.

«Мне как человеку, передвигающемуся на электроколяске, хотелось бы, чтобы доступность не ассоциировалась с «Вау, как круто!», а просто стала нормой. Чтобы ты мог быть уверен, что попадешь в желаемое место без каких-либо трудностей. Для этого доступность должна восприниматься в бизнесе как базовый сервис, ведь за ним предприниматели следят более пристально. Гайдсоздан для тех заведений, в ценности которых входит гостеприимство и отзывчивость в отношении всех посетителей без исключений. Это руководство для новаторов и открытых предпринимателей, которые хотят делать Екатеринбург лучше», — делится куратор проекта по пользовательскому опыту Илья Сорокин.

Помимо выпуска гайда, в рамках проекта провели аудит заведений в центре Екатеринбурга, а также серию воркшопов для рестораторов и предпринимателей. Следующим этапом станет повышение информированности о доступности заведений через картографические сервисы совместно с 2ГИС.

Гайд уже размещен в открытом доступе на сайте проекта «Екат для всех».

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